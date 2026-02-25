Lowe's dépasse très légèrement les attentes au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 13:45
À 20,6 MdsUSD, ses revenus trimestriels ont augmenté de 1,3% en comparable, portés par la croissance continue des ventes de services professionnels, en ligne et à domicile, ainsi que par une forte performance pendant les fêtes.
"Nous avons obtenu de solides résultats ce trimestre, car notre stratégie Total Home résonne à la fois auprès de nos clients Pro et DIY ( do-it-yourself ), ce qui s'est vu lors d'une excellente saison de fêtes", salue son PDG Marvin R. Ellison.
"Alors que le macro du logement reste sous pression, nous nous concentrons sur la gestion de ce qui est sous notre contrôle, ce qui inclut nos initiatives continues de productivité", poursuit-il, restant confiant dans la capacité de Lowe's à prendre des parts de marché.
Pour l'exercice qui commence, le groupe table sur un BPA ajusté d'environ 12,25 à 12,75 USD, et sur une marge opérationnelle ajustée de 11,6 à 11,8% pour des revenus de 92 à 94 MdsUSD, soit une augmentation d'environ 7 à 9% (0 à 2% en comparable).
Valeurs associées
|278,480 USD
|NYSE
|+1,47%
