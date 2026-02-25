 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lowe's dépasse très légèrement les attentes au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 13:45

Au titre de son 4e trimestre comptable (clos à la fin du mois de janvier), la chaîne de rénovation résidentielle Lowe's Companies publie un BPA ajusté en hausse de 2,6% à 1,98 USD, très légèrement supérieur, de l'ordre de 2%, au consensus de marché.

À 20,6 MdsUSD, ses revenus trimestriels ont augmenté de 1,3% en comparable, portés par la croissance continue des ventes de services professionnels, en ligne et à domicile, ainsi que par une forte performance pendant les fêtes.

"Nous avons obtenu de solides résultats ce trimestre, car notre stratégie Total Home résonne à la fois auprès de nos clients Pro et DIY ( do-it-yourself ), ce qui s'est vu lors d'une excellente saison de fêtes", salue son PDG Marvin R. Ellison.

"Alors que le macro du logement reste sous pression, nous nous concentrons sur la gestion de ce qui est sous notre contrôle, ce qui inclut nos initiatives continues de productivité", poursuit-il, restant confiant dans la capacité de Lowe's à prendre des parts de marché.

Pour l'exercice qui commence, le groupe table sur un BPA ajusté d'environ 12,25 à 12,75 USD, et sur une marge opérationnelle ajustée de 11,6 à 11,8% pour des revenus de 92 à 94 MdsUSD, soit une augmentation d'environ 7 à 9% (0 à 2% en comparable).

Valeurs associées

LOWE'S COM
278,480 USD NYSE +1,47%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank