Lowe's: baisse de 17% du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - La chaine de rénovation résidentielle Lowe's Companies publie un bénéfice net de 1,8 milliard de dollars au titre de son premier trimestre comptable, soit 3,06 dollars par action, un BPA en baisse de près de 17% par rapport au BPA ajusté engrangé un an auparavant.



Le groupe a vu son chiffre d'affaires s'établir à 21,4 milliards de dollars, en diminution de 4,1% en comparable, la baisse des dépenses DIY discrétionnaires coûteuses ayant été en partie compensée par une évolution positive des secteurs Pro et en ligne.



Lowe's confirme ses perspectives pour l'ensemble de l'année 2024, dont un BPA d'environ 12 à 12,30 dollars, une marge d'exploitation de 12,6 à 12,7%, ainsi qu'un chiffre d'affaires de 84 à 85 milliards de dollars, en baisse de 2 à 3% en comparable.





