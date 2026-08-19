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Lowe's affiche des résultats trimestriels supérieurs aux attentes malgré des prévisions de chiffre d'affaires en baisse
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 16:44
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

19 août - ** L'action Lowe's ( LOW.N ) progresse de 4 % à 225,24 dollars en début de séance

** L'entreprise de bricolage a dépassé les estimations de bénéfice trimestriel, grâce aux remboursements de droits de douane et aux excellents résultats de son segment dédié aux professionnels

** L'entreprise annonce un BPA ajusté de 4,40 $ au deuxième trimestre, incluant les gains liés aux droits de douane, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes de 4,22 $ – données compilées par LSEG

** LOW table sur un BPA ajusté de 12,25 $ pour l'exercice, ce qui se situe dans la fourchette basse des prévisions, les consommateurs restant prudents face aux coûts élevés des travaux de rénovation et aux dépenses discrétionnaires

** L'action a chuté de s lors des échanges avant l'ouverture, en raison de prévisions modérées

** Les prévisions incluent les remboursements tarifaires perçus au cours du deuxième trimestre

** Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre, à25,96 milliards de dollars , est inférieur aux estimations de 26,16 milliards de dollars

** « Les résultats comparables du deuxième trimestre ont déçu les analystes, même si les marges ont été meilleures que prévu grâce aux remboursements de droits de douane », indiquent les analystes de Jefferies

** Depuis le dernier cours de clôture, l’action a perdu environ 11 % depuis le début de l’année

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