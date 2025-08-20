 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 992,63
+0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Lowe's : accord pour le rachat de Foundation Building Materials
information fournie par AOF 20/08/2025 à 14:50

(AOF) - Lowe's, dont le titre avance de 5% en avant-Bourse, a annoncé avoir conclu un accord pour racheter le distributeur de produits d'aménagement intérieur Foundation Building Materials pour près de 8,8 milliards de dollars. L'enseigne de magasins de bricolage a, par ailleurs, déclaré s'attendre pour l'ensemble de l'année 2025, à un chiffre d'affaires total compris entre 84,5 et 85,5 milliards de dollars, soit une augmentation par rapport à sa fourchette précédente de 83,5 à 84,5 milliards de dollars.

L'entreprise a réitéré ses prévisions de ventes comparables, affirmant qu'elles resteront stables ou augmenteront de 1 % par rapport à l'année précédente.

Elle prévoit un bénéfice par action pour l'année compris entre 12,10 et 12,35 dollars, en légère baisse par rapport à sa fourchette précédente de 12,15 à 12,40 dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

LOWE'S COM
256,500 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank