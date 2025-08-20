Lowe's : accord pour le rachat de Foundation Building Materials

(AOF) - Lowe's, dont le titre avance de 5% en avant-Bourse, a annoncé avoir conclu un accord pour racheter le distributeur de produits d'aménagement intérieur Foundation Building Materials pour près de 8,8 milliards de dollars. L'enseigne de magasins de bricolage a, par ailleurs, déclaré s'attendre pour l'ensemble de l'année 2025, à un chiffre d'affaires total compris entre 84,5 et 85,5 milliards de dollars, soit une augmentation par rapport à sa fourchette précédente de 83,5 à 84,5 milliards de dollars.

L'entreprise a réitéré ses prévisions de ventes comparables, affirmant qu'elles resteront stables ou augmenteront de 1 % par rapport à l'année précédente.

Elle prévoit un bénéfice par action pour l'année compris entre 12,10 et 12,35 dollars, en légère baisse par rapport à sa fourchette précédente de 12,15 à 12,40 dollars.

