Lovable évaluée à 6,6 milliards de dollars lors de son dernier tour de table, alors que la demande de codage de l'IA augmente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La startup Lovable, spécialisée dans le développement de logiciels d'IA, a déclaré jeudi avoir levé 330 millions de dollars lors d'un premier tour de table qui valorise l'entreprise basée à Stockholm à 6,6 milliards de dollars.

Alphabet GOOGL.O CapitalG et Menlo Ventures ont mené ce tour de table, qui a presque quadruplé l'évaluation de Lovable en moins de six mois.

L'opération a également attiré des investissements de la branche capital-risque de Nvidia, entre autres, soulignant la demande des investisseurs pour des outils d'IA agentique capables de prendre en charge des travaux de développement de logiciels complexes avec un minimum d'intervention humaine, alors que les entreprises et les amateurs adoptent de plus en plus le codage assisté par l'IA.

La forte hausse de la valeur de Lovable s'inscrit dans un contexte d'essor du "vibe coding", dans lequel les utilisateurs décrivent un projet en langage clair et attendent de l'IA qu'elle génère un programme complet.

Des concurrents tels que Replit, OpenAI, Google et Cursor proposent des produits similaires destinés au marché en pleine expansion du développement de logiciels agentiques.

L'entreprise a atteint 100 millions de dollars de recettes annuelles récurrentes au cours de l'été, environ huit mois après avoir atteint son premier million de dollars, et se classe désormais parmi les entreprises technologiques privées les plus précieuses d'Europe. Un tour de table clôturé en juillet l'a valorisée à 1,8 milliard de dollars.

Une liste de bailleurs de fonds stratégiques a également participé à ce dernier tour de table, notamment les filiales de Salesforce CRM.N , Databricks et Atlassian TEAM.O .

Lovable a déclaré qu'elle utiliserait ce nouveau capital pour développer les fonctionnalités d'entreprise, renforcer les outils de collaboration et adapter l'infrastructure à l'augmentation de l'utilisation.

Fondée fin 2023 par Anton Osika et Fabian Hedin, Lovable a rapidement séduit les utilisateurs et le capital-risque en permettant aux fondateurs et aux équipes non techniques de construire et d'itérer sur des produits numériques sans expertise traditionnelle en matière de codage.