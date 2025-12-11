Lourde sanction en vue à Wall Street pour Oracle

(AOF) - Oracle est attendu en baisse de plus de 11% à Wall Street à la suite d'une publication trimestrielle mitigée, marquée par la performance décevante de l'activité cloud. La firme de Larry Ellison, qui est considérée comme le maillon faible de la thématique de l'intelligence artificielle du fait de sa situation financière n'avait pas le droit à l'erreur. Au deuxième trimestre, clos fin septembre, de l'exercice 2026, l'éditeur de logiciels professionnels a enregistré un bond de 95% de son bénéfice net à 6,135 milliards de dollars, soit 2,10 dollars par action.

Les comptes du groupe ont bénéficié cette année d'une plus-value avant impôts de 2,7 milliards de dollars liée à la vente de la participation d'Oracle dans la société de puces, Ampere.

Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 2,26 dollars, bien supérieur au consensus de 1,64 dollars, mais il n'est pas certain qu'ils puissent être directement comparés.

L'infrastructure cloud déçoit

Les revenus ont progressé de 14%, à 16,06 milliards de dollars, alors que le marché visait 16,21 milliards de dollars. Les revenus cloud du groupe ont augmenté de 34%, à 7,98 milliards de dollars, soit légèrement sous les attentes : 8,04 milliards de dollars. Ils ont été soutenus par L'activité infrastructure cloud, qui a enregistré une croissance de 68% de ses ventes à 4,1 milliards de dollars. Jefferies souligne qu'elle est inférieure à la prévision de Wall Street d'une progression de 71%.

Le "RPO" pour Remaining Performance Obligations, une mesure du carnet de commandes d'Oracle, a flambé de 438% à 523 milliards de dollars.

"Malgré l'engagement de la direction à maintenir la notation investment grade du groupe, les préoccupations relatives au financement de la dette liée à l'IA n'ont pas été dissipées," regrette l'analyste.

"En termes de financement de notre croissance, nous disposons de diverses sources à travers notre structure d'endettement sur les marchés obligataires publics, bancaires et privés'" a déclaré le directeur financier, Douglas Kehring, lors de la conférence avec les analystes. "En outre, il existe d'autres options de financement par le biais de clients qui peuvent apporter leurs propres puces à installer dans nos centres de données et de fournisseurs qui peuvent louer leurs puces plutôt que de les vendre. Ces deux options permettent à Oracle de synchroniser nos paiements avec nos recettes et d'emprunter beaucoup moins que ce que la plupart des gens prévoient".

Oracle plus optimiste pour 2027

S'agissant de ses perspectives, le groupe technologique a confirmé son objectif de 67 milliards de dollars pour l'exercice en cours, lors de la conférence avec les analystes, et a rehaussé de 4 milliards de dollars ses prévisions pour le suivant, à 89 milliards de dollars. "La grande majorité de ces commandes concernent des opportunités pour lesquelles nous disposons de capacités à court terme, ce qui signifie que nous pouvons convertir plus rapidement le carnet de commandes supplémentaire en chiffre d'affaires," a expliqué Douglas Kehring.

Sa prévision d'investissement a par ailleurs été relevée de 15 milliards de dollars pour cet exercice.

Au troisième trimestre, le bénéfice par action ajusté est anticipé entre 1,70 et 1,74 dollar pour des revenus en progression de 16% à 18% à taux de change constants, dont une croissance de 37% à 41% pour le cloud.

