Louise Kooy-Henckel promue chez BlackRock

Louise Kooy-Henckel grimpe les échelons chez BlackRock. Dans un post LinkedIn , elle a annoncé sa promotion au poste de responsable mondiale des solutions de durabilité et de transition chez le gestionnaire d’actifs américain .

Arrivée en janvier 2025 , elle avait pris les fonctions de responsable des solutions de durabilité et de transition pour la région englobant l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA). Dans ses nouvelles fonctions, Louise Kooy-Henckel remplace Helen Lees-Jones, qui est devenue responsable de la stratégie commerciale et du des clients européens.

Avant de rejoindre la société de gestion, Louise Kooy-Henckel a passé plus de 19 ans au sein de l’équipe actions internationales de JP Morgan AM avant de rejoindre Wellington Management. Pendant près de sept ans, elle a supervisé la plateforme de produits durables pour la région EMEA.

Bastien Boname