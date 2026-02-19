 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Louis Hachette Group dévoile un bénéfice net multiplié par plus de deux
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 18:04

Louis Hachette Group a dévoilé des résultats annuels en amélioration dans tous les compartiments.

Le chiffre d'affaires 2025 de la société qui détient 66,29% de Lagardère et 100% de Prisma Media a progressé de 4,2%, à 9,619 milliards d'euros. Dans le même temps, l'Ebita a augmenté de 8%, à 551 millions d'euros, tandis que le résultat s'est sensiblement amélioré en étant multiplié par plus de deux. Il est passé de 52 à 112 millions d'euros. En part du groupe, le bénéfice s'est installé à 22 millions d'euros, contre 13 millions un an plus tôt.

Au niveau des perspectives, le groupe, qui évoque un contexte géopolitique et macro-économique incertain, compte reconduire sa politique d'allocation de capital exigeante et créatrice de valeur. Elle sera portée par les performances robustes et la complémentarité des activités. Louis Hachette Group compte maintenir une rémunération régulière des actionnaires et vise des investissements ciblés tout en gardant une stricte discipline financière. La société compte distribuer au moins 85% des dividendes reçus en sa qualité d'actionnaire de contrôle de Lagardère SA.

Valeurs associées

LOUIS HACHETTE GROUP
1,7200 EUR Euronext Paris +0,70%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank