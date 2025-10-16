Louis Hachette Group affiche une croissance de 4,8% au 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 18:54
Lagardère Publishing a généré un chiffre d'affaires de 811 MEUR, soutenu par le succès de la littérature en France et aux États-Unis, ainsi que par la montée en puissance des jeux de société et des fascicules. En France, la division a bénéficié de plusieurs best-sellers et de la réforme scolaire qui a stimulé les ventes de manuels.
Lagardère Travel Retail a enregistré un chiffre d'affaires record de 1695 MEUR, porté par les nouvelles concessions à Amsterdam et Auckland, ainsi que par une activité dynamique en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. Hors Asie du Nord, l'activité progresse de 7 %.
Lagardère Live affiche un repli limité de 2,0 %, notamment en raison de la cession de Paris Match, tandis que Prisma Media accuse une baisse marquée de 14,4 %, affectée par l'érosion de la presse magazine et le recul de la publicité digitale.
'Grâce à la solidité de ses performances et à la complémentarité de ses pôles, notre Groupe poursuit sa politique d'allocation de capital, répartie entre un désendettement progressif et le versement de dividendes réguliers, tout en investissant et en maintenant une flexibilité permettant de saisir les opportunités de croissance stratégique', a commenté Jean-Christophe Thiery, Président-Directeur Général de Louis Hachette Group.
Valeurs associées
|1,466 EUR
|Euronext Paris
|+0,24%
A lire aussi
-
Lancé depuis plus d'un mois dans une pré-campagne pour la dissolution, le Rassemblement national a subi un coup d'arrêt avec l'échec des premières motions de censure. En attendant la prochaine occasion, Marine Le Pen et ses troupes entendent "se battre pied à pied" ... Lire la suite
-
La ville de Conflans-Sainte-Honorine inaugure un buste à l'effigie de Samuel Paty lors d'une cérémonie d'hommage au professeur d'histoire géographie du collège Le Bois-d'Aulne (aujourd'hui rebaptisé au nom de l'enseignant) assassiné le 16 octobre 2020 par un jeune ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Porsche, Man Group, Yara) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite
-
(AOF) - Lagardère a publié sur les 9 premiers mois de 2025 un chiffre d'affaires de 6,899 milliards d'euros, en progression de 4,4 % en données publiées. En données comparables, la croissance s’élève à 3,9 %. L'entreprise a été notamment soutenue par la croissance ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer