Louis Hachette Group affiche une croissance de 4,8% au 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 18:54

Au troisième trimestre 2025, Louis Hachette Group a enregistré un chiffre d'affaires de 2605 MEUR, en progression de 4,8 % en données comparables sur un an. Cette croissance solide reflète les bonnes performances de Lagardère Publishing (+6,6 %) et de Lagardère Travel Retail (+5,0 %).

Lagardère Publishing a généré un chiffre d'affaires de 811 MEUR, soutenu par le succès de la littérature en France et aux États-Unis, ainsi que par la montée en puissance des jeux de société et des fascicules. En France, la division a bénéficié de plusieurs best-sellers et de la réforme scolaire qui a stimulé les ventes de manuels.

Lagardère Travel Retail a enregistré un chiffre d'affaires record de 1695 MEUR, porté par les nouvelles concessions à Amsterdam et Auckland, ainsi que par une activité dynamique en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. Hors Asie du Nord, l'activité progresse de 7 %.

Lagardère Live affiche un repli limité de 2,0 %, notamment en raison de la cession de Paris Match, tandis que Prisma Media accuse une baisse marquée de 14,4 %, affectée par l'érosion de la presse magazine et le recul de la publicité digitale.

'Grâce à la solidité de ses performances et à la complémentarité de ses pôles, notre Groupe poursuit sa politique d'allocation de capital, répartie entre un désendettement progressif et le versement de dividendes réguliers, tout en investissant et en maintenant une flexibilité permettant de saisir les opportunités de croissance stratégique', a commenté Jean-Christophe Thiery, Président-Directeur Général de Louis Hachette Group.

