Louis Hachette commence "en croissance", mais moins rentable

Le PDG de Louis Hachette Group, Jean-Christophe Thiery ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Louis Hachette Group, groupe né fin 2024 de la scission de Vivendi, et qui regroupe des branches d'édition, de médias et de distribution, s'est félicité de la "croissance" de ses activités, mais a vu son bénéfice net baisser.

Ce groupe a fusionné les activités de Lagardère (le numéro un français de l'édition Hachette Livre, Relay et les boutiques d'aéroport dans la distribution) et les médias de Lagardère (Europe 1, JDD, Elle International) avec Prisma Media (Voici, Télé-Loisirs, Capital, etc.).

Il est détenu à 31% par l'homme d'affaires Vincent Bolloré, tandis que son deuxième actionnaire est son vice-président, Arnaud Lagardère. Lors de la présentation des résultats aux analystes financiers, M. Lagardère a indiqué qu'il détenait 8,61%.

Le bénéfice net part du groupe, à périmètre équivalent, a baissé de 71%, à

13 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en hausse de 10%, à 9,235 milliards d'euros, à cause d'une hausse des charges financières et des impôts.

Le PDG Jean-Christophe Thiery a salué dans un communiqué "les performances remarquables affichées par le groupe", qui selon lui "confirment la pertinence de son modèle stratégique et sa capacité à poursuivre son développement".

À périmètre comparable, le chiffre d'affaires de Lagardère progresse de 8,5%, tandis que celui de Prisma Media recule de 2,0%.

Le déclin de l'imprimé fait que "l'activité de la presse est en repli de 5%", avec "des revenus publicitaires en retrait". Cette activité est marginale chez Louis Hachette Group, avec un chiffre d'affaires de 293 millions d'euros.

"Ce n'est pas une activité facile" mais "j'ai vraiment confiance dans l'avenir de Prisma", a dit M. Lagardère aux analystes financiers.

Lagardère Travel Retail réalise un chiffre d'affaires de 5,8 milliards d'euros (+12,5% en données comparables), avec entre autres une croissance solide des ventes en Europe.

Le chiffre d'affaires de Lagardère Publishing est de 2,9 milliards d'euros (+1,9% en données comparables).

Dans l'édition, Louis Hachette a relevé un "marché dynamique" aux États-Unis (+7%), une activité qui "poursuit sa hausse" au Royaume-Uni (+3%).

En France, le chiffre d'affaires recule (-3%), faute d'un album d'Astérix en cette année paire et d'une réforme des programmes scolaires, s'ajoutant à "un programme éditorial légèrement moins porteur" dans la littérature.

Pour 2025, Louis Hachette Groupe prévoit "de continuer à croître" et "à améliorer son résultat d'exploitation".

Arnaud Lagardère a notamment souligné que l'offre éditoriale serait plus favorable en 2025, avec, outre un album d'Astérix, de nouveaux livres de Dan Brown, Virginie Despentes, Rebecca Yarros, Robert Galbraith (pseudonyme de J.K. Rowling dans la littérature policière), Sylvester Stallone ou Ken Follett.