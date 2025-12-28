Louis Gerstner, ancien directeur général d'IBM qui a redonné vie à "Big Blue", meurt à 83 ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Louis Gerstner, ancien directeur général et président d'IBM IBM.N , est décédé samedi à l'âge de 83 ans.

Le président-directeur général d'IBM, Arvind Krishna, a annoncé le décès de Gerstner dans un courriel envoyé dimanche aux employés, mais n'a pas précisé la cause du décès.

"Lou est arrivé chez IBM à un moment où l'avenir de l'entreprise était vraiment incertain. Son leadership durant cette période a remodelé l'entreprise. Non pas en regardant en arrière, mais en se concentrant sans relâche sur les besoins futurs de nos clients", a déclaré Krishna dans son courrier électronique. Gerstner a rejoint IBM après avoir été directeur général de RJR Nabisco en avril 1993, après avoir travaillé pour American Express AXP.N et le cabinet de conseil McKinsey, devenant ainsi le premier outsider à diriger Big Blue, comme on appelait IBM. Pendant les neuf années où il a dirigé le géant de l'informatique, il a été largement reconnu pour avoir redressé une entreprise qui risquait la faillite, en la faisant pivoter vers les services aux entreprises. Il a radicalement changé la culture et l'orientation d'IBM tout en réduisant les dépenses, en vendant des actifs et en rachetant des actions. Gerstner s'est retiré de son poste de directeur général d'IBM en 2002, alors que l'action avait augmenté de quelque 800 % par rapport à ses débuts, avant de devenir président du groupe Carlyle jusqu'à son départ à la retraite en 2008. Auteur de "Who Says Elephants Can't Dance" et co-auteur de "Reinventing Education: Entrepreneurship in America's Public Schools", Gerstner a siégé au conseil d'administration de plusieurs entreprises, dont Bristol-Myers, le New York Times

NYT.N , American Express, AT&T et Caterpillar CAT.N .

Gerstner était passionné par l'éducation publique aux États-Unis et a lancé une initiative chez IBM pour utiliser la technologie de l'entreprise dans les écoles. En 1989, il a créé la Gerstner Philanthropies, qui comprend la Gerstner Family Foundation, en mettant l'accent sur le soutien à la recherche biomédicale, aux initiatives environnementales et éducatives, et aux services sociaux desservant la ville de New York, Boston et le comté de Palm Beach, en Floride.