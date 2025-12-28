 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Louis Gerstner, ancien directeur général d'IBM qui a redonné vie à "Big Blue", meurt à 83 ans
information fournie par Reuters 28/12/2025 à 17:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Louis Gerstner, ancien directeur général et président d'IBM IBM.N , est décédé samedi à l'âge de 83 ans.

Le président-directeur général d'IBM, Arvind Krishna, a annoncé le décès de Gerstner dans un courriel envoyé dimanche aux employés, mais n'a pas précisé la cause du décès.

"Lou est arrivé chez IBM à un moment où l'avenir de l'entreprise était vraiment incertain. Son leadership durant cette période a remodelé l'entreprise. Non pas en regardant en arrière, mais en se concentrant sans relâche sur les besoins futurs de nos clients", a déclaré Krishna dans son courrier électronique. Gerstner a rejoint IBM après avoir été directeur général de RJR Nabisco en avril 1993, après avoir travaillé pour American Express AXP.N et le cabinet de conseil McKinsey, devenant ainsi le premier outsider à diriger Big Blue, comme on appelait IBM. Pendant les neuf années où il a dirigé le géant de l'informatique, il a été largement reconnu pour avoir redressé une entreprise qui risquait la faillite, en la faisant pivoter vers les services aux entreprises. Il a radicalement changé la culture et l'orientation d'IBM tout en réduisant les dépenses, en vendant des actifs et en rachetant des actions. Gerstner s'est retiré de son poste de directeur général d'IBM en 2002, alors que l'action avait augmenté de quelque 800 % par rapport à ses débuts, avant de devenir président du groupe Carlyle jusqu'à son départ à la retraite en 2008. Auteur de "Who Says Elephants Can't Dance" et co-auteur de "Reinventing Education: Entrepreneurship in America's Public Schools", Gerstner a siégé au conseil d'administration de plusieurs entreprises, dont Bristol-Myers, le New York Times

NYT.N , American Express, AT&T et Caterpillar CAT.N .

Gerstner était passionné par l'éducation publique aux États-Unis et a lancé une initiative chez IBM pour utiliser la technologie de l'entreprise dans les écoles. En 1989, il a créé la Gerstner Philanthropies, qui comprend la Gerstner Family Foundation, en mettant l'accent sur le soutien à la recherche biomédicale, aux initiatives environnementales et éducatives, et aux services sociaux desservant la ville de New York, Boston et le comté de Palm Beach, en Floride.

Valeurs associées

AMERICAN EXPRESS
381,320 USD NYSE -0,45%
CATERPILLAR
583,520 USD NYSE +0,09%
IBM
305,065 USD NYSE +0,26%
NEW YORK TIMES -A-
70,150 USD NYSE -1,21%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky doivent se rencontrer le 28 décembre 2025 en Floride ( AFP / Jim WATSON )
    Trump s'entretient avec Poutine avant un tête-à-tête capital avec Zelensky
    information fournie par AFP 28.12.2025 18:14 

    Donald Trump s'est entretenu dimanche au téléphone avec Vladimir Poutine, un appel qu'il a jugé "très productif" à quelques heures d'un tête-à-tête en Floride avec Volodymyr Zelensky, crucial pour la poursuite des pourparlers de paix sur l'Ukraine. Le président ... Lire la suite

  • Des habitants de Belgrade confient leur signature et leurs coordonnées à la mobilisation étudiante en soutien à une demande d'élections anticipées, le 28 décembre 2025 ( AFP / Andrej ISAKOVIC )
    Les étudiants serbes comptent leurs soutiens pour des élections anticipées
    information fournie par AFP 28.12.2025 18:14 

    Les étudiants serbes, qui manifestent depuis un an contre le gouvernement et la corruption, ont lancé dimanche une vaste campagne pour compter leurs soutiens dans le pays et évaluer leurs chances d'obtenir des élections anticipées. L'effondrement meurtrier (16 ... Lire la suite

  • Un camp de déplacés dans la la province d'Oddar Meanchey au Cambodge, le 11 décembre 2025 ( AFP / TANG CHHIN Sothy )
    Trêve Thaïlande-Cambodge: les déplacés commencent à rentrer
    information fournie par AFP 28.12.2025 17:27 

    De premiers habitants déplacés par le conflit frontalier entre la Thaïlande et le Cambodge ont commencé timidement à rentrer chez eux dimanche, au lendemain de l'annonce d'un cessez-le-feu jusqu'ici respecté, tout en restant méfiants. Kanlaya Somjettana a évacué ... Lire la suite

  • L'actrice française Brigitte Bardot lors d'une manifestation contre la chasse aux phoques, le 8 avril 1976 à Fécamp ( AFP / Jean-Pierre PREVEL )
    Brigitte Bardot, la passionaria des animaux
    information fournie par AFP 28.12.2025 16:23 

    En 1973, Brigitte Bardot, décédée dimanche, faisait une croix sur le cinéma et son statut d'icône mondiale pour se consacrer entièrement au combat de sa vie, la cause animale. "Ma première partie de vie fut comme le brouillon de mon existence", la deuxième a apporté ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank