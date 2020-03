Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Louis Dreyfus: Trop tôt pour évaluer l'impact du coronavirus, repli du bénéfice 2019 Reuters • 23/03/2020 à 11:18









PARIS (Reuters) - Louis Dreyfus Company (LDC), géant du négoce des matières premières, a dit lundi avoir accusé une baisse de son bénéfice en 2019 et prévenu qu'il était encore trop tôt pour évaluer l'impact de la crise sanitaire liée au coronavirus sur son exercice 2020. LDC a fait part d'un bénéfice net à 230 millions de dollars (215 millions d'euros) en 2019 contre 364 millions un an auparavant et d'une baisse de ses ventes à 33,6 milliards de dollars contre 36 milliards en 2018. LDC, ou Dreyfus, est le D du sigle ABCD désignant les quatre géants du négoce agricole mondial avec Archer Daniels Midland, Bunge et Cargill. "Au 20 mars 2020, l'épidémie de coronavirus (Covid-19) n'a pas eu d'effet sensible sur les activités du groupe et sur sa performance", dit LDC dans son rapport d'activité. "Il est encore trop tôt pour dire quel impact aura cette épidémie sur ses performance à venir." (Sudip Kar-Gupta et Gus Trompiz; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées BUNGE NYSE +1.07%