Louis Dreyfus achète des actifs céréaliers à Bunge en Pologne et en Hongrie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Louis Dreyfus Company a conclu l'acquisition des activités liées aux céréales et aux oléagineux en Hongrie et en Pologne auprès de son concurrent Bunge Global BG.N , a déclaré LDC lundi.
Les conditions financières de l'action n'ont pas été divulguées.
