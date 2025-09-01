Louis Dreyfus achète des actifs céréaliers à Bunge en Pologne et en Hongrie

Louis Dreyfus Company a conclu l'acquisition des activités liées aux céréales et aux oléagineux en Hongrie et en Pologne auprès de son concurrent Bunge Global BG.N , a déclaré LDC lundi.

Les conditions financières de l'action n'ont pas été divulguées.