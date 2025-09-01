 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Louis Dreyfus achète à Bunge des actifs dans le secteur des oléagineux en Pologne et en Hongrie
information fournie par Reuters 01/09/2025 à 14:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les activités, un commentaire de LDC, des informations sur la fusion Bunge-Viterra)

Louis Dreyfus Company a acquis des activités de traitement, de stockage et de commerce de céréales et d'oléagineux en Hongrie et en Pologne auprès de son concurrent Bunge Global BG.N , a déclaré LDC lundi.

L'opération porte sur des actifs précédemment détenus par Viterra que Bunge avait proposé de vendre afin d'obtenir l'approbation de l'Union européenne( ) pour sa fusion avec Viterra, d'un montant de 34 milliards de dollars.

En Hongrie, les activités comprennent une usine de transformation de graines oléagineuses à Fokto, qui est l'une des plus grandes installations de trituration de graines de tournesol d'Europe, a déclaré LDC dans un communiqué.

Les actifs polonais comprennent une usine de graines oléagineuses à Bodaczow qui représente environ 15 % du volume total de trituration de colza en Pologne.

L'accord couvre également des bureaux commerciaux dans la capitale hongroise Budapest et dans la ville portuaire polonaise de Gdansk.

Les conditions financières de l'opération n'ont pas été divulguées.

L'acquisition permettra à LDC de se développer sur le marché du tournesol et dans les pays d'Europe centrale, en complément de ses activités actuelles dans le domaine des céréales et des repas en Pologne, a déclaré Andre Roth, responsable des céréales et des oléagineux chez LDC.

Bunge a officiellement achevé sa fusion avec Viterra au début du mois de juillet, deux ans après avoir annoncé la transaction.

Valeurs associées

