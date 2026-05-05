Lors de l'audience, Meta tentera de contester la décision de l'UE lui enjoignant d'autoriser l'utilisation de chatbots IA concurrents sur WhatsApp

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Meta Platforms META.O a tenté mardi d'éviter une décision imminente de l'UE visant à autoriser les chatbots IA concurrents à accéder librement à son service de messagerie sociale WhatsApp, en présentant ses arguments aux responsables européens de la concurrence.

La demande de Meta pour l'audience à huis clos de mardi fait suite à l'envoi, le mois dernier, par la Commission européenne, d'un acte d'accusation supplémentaire au géant technologique, exposant son projet. Il s'agit d'une mesure provisoire pendant que l'autorité de l'UE poursuit son enquête visant à déterminer si l'entreprise abuse de son pouvoir de marché, ce qui pourrait entraîner une lourde amende. La Commission décidera dans les mois à venir s'il y a lieu de rendre cette décision.

Meta a introduit le 15 janvier une politique autorisant uniquement son assistant Meta AI sur WhatsApp, avant de la modifier en mars, indiquant que ses concurrents pouvaient désormais utiliser l'application de messagerie sociale moyennant des frais.

Cela a déclenché la deuxième accusation des régulateurs de l'UE, qui s'ajoute à la première accusation formulée en février concernant d'éventuelles mesures temporaires visant à empêcher Meta de bloquer ses concurrents dans le domaine de l'IA.

L'avocat de Meta, Tim Lamb, et d'autres avocats étaient présents à l'audience à Bruxelles, tandis que les dirigeants aux États-Unis devaient suivre la procédure de quatre heures en ligne.

Meta a réitéré ses commentaires précédents, affirmant que l'autorité concurrence de l'UE utilisait son pouvoir pour permettre à certaines des plus grandes entreprises du monde d'utiliser gratuitement le produit WhatsApp Business, habituellement payant.

« Cela signifie qu’une petite boulangerie en France qui paie pour utiliser le service afin de prendre des commandes de croissants devra payer la note pour OpenAI. Les petites entreprises européennes ne devraient pas avoir à payer la facture d’OpenAI », a déclaré un porte-parole de Meta.

La directrice générale adjointe de la Commission chargée de la concurrence, Linsey McCallum, et sa directrice, Carlota Reyners Fontana, ont refusé de faire des commentaires à leur arrivée à l'audience.

The Interaction Company of California, développeur de l'assistant IA Poke.com et plaignant dans cette affaire, a également pris part à l'audience.

« Meta cherche à monopoliser l’utilisation de WhatsApp pour les services d’IA en la réservant à ses propres offres et en excluant des concurrents comme nous », a déclaré Felix Schlegel, cofondateur et directeur technique de The Interaction Company of California, avant l’audience.

« Nous saluons l’action de la Commission et son examen des mesures provisoires. Lors de l’audience, nous ferons clairement valoir que ces mesures sont nécessaires et doivent être adoptées sans délai », a-t-il ajouté.

OpenAI et la start-up française d'IA Simone figuraient parmi les participants à l'audience, selon une source directement informée du dossier.