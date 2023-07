Lorenzo Gazzoletti prend la direction générale de Richelieu Gestion

- Richelieu Gestion vient de recruter Lorenzo Gazzoletti en tant que directeur général. L’intéressé succède à Christophe Boulanger, qui quitte la société « pour mener à bien un nouveau projet professionnel », selon une porte-parole de la société. Christophe Boulanger avait pris la direction générale de Richelieu Gestion en juillet 2018 alors que la société venait de changer d’actionnaires et faisait peau neuve.Lorenzo Gazzoletti, qui prend ses fonctions en cette fin juin, arrive en provenance de Montpensier Finance où il était membre de la direction générale. Avant cela, il a été directeur général délégué d’Oddo BHF Asset Management. Il avait aussi créé La Banque Postale Gestion Privée, joint-venture entre La Banque Postale et Oddo BHF, en 2008. A lire aussi: Sébastien Barbe arrive chez Montpensier Finance Chez Richelieu Gestion, Lorenzo Gazzoletti sera entouré de Laurence Adam, directrice générale déléguée depuis 2018, et d’Alexandre Hezez, directeur de la gestion de Richelieu Gestion et stratégiste du groupe Richelieu depuis 2019. Par ailleurs, Thierry Pascault, déjà administrateur de Banque Richelieu Monaco depuis 2022, est nommé administrateur de Richelieu Gestion. A lire aussi: "C’est l’occasion d’écrire un nouveau chapitre de l’histoire de Richelieu Gestion"

Laurence Marchal