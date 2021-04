Loomis Sayles renforce ses ressources ESG

(NEWSManagers.com) - Loomis, Sayles & Company, filiale de Natixis Investment Managers, a renforcé ses ressources dans le domaine de l' ESG (environnement, social, gouvernance) avec le recrutement d' une personne et la nomination de deux autres.

Justine Gearin rejoint Loomis Sayles en tant qu'associée de projet pour l'ESG. L' intéressée est une jeune diplômée qui a récemment intégré l'équipe ESG en tant que stagiaire dans le Réseau d'investissement des femmes de premier cycle (UWIN), un programme de Loomis Sayles. En tant que membre du programme UWIN, elle a été stagiaire ESG et membre du comité de travail ESG chez Loomis Sayles. Elle a également effectué des rotations avec les équipes de recherche sur le crédit et le rendement relatif. Justine Gearin sera rattachée à Holly Young.

Cette dernière a été nommée analyste ESG senior. Dans ces nouvelles fonctions, elle travaillera en étroite collaboration avec les équipes d'investissement afin de veiller à ce que leurs besoins individuels en matière de données soient satisfaits ; elle répondra aux besoins des clients en reporting et fournira une expertise globale des données ESG. Précédemment, Holly Young a dirigé la conception du centre interne de l'ESG chez Loomis Sayles et a développé un certain nombre d'abécédaires de l'ESG destinés à former les employés sur différents sujets. Holly Young a rejoint Loomis Sayles en 2012 et elle sera rattachée à Kathleen Bochman.

Enfin, Justin Dutcher a été nommé responsable du marketing de l'ESG. Dans ces nouvelles fonctions, il se concentrera sur le développement et l'articulation de l'approche ESG de la société sur le marché mondial, notamment auprès des clients, des consultants et des prospects. Il collaborera avec les équipes d'investissement pour communiquer leurs philosophies et expertises ESG, et aura également en charge le positionnement sur le marché des produits ESG de Loomis Sayles. Justin Dutcher a rejoint Loomis Sayles en 2015. Il continuera à être rattaché à Shephali Sardinha, directrice du marketing stratégique.