Loomis Sayles nomme un nouveau responsable de ses bureaux à Londres

(NEWSManagers.com) - Loomis, Sayles & Company, l' une des filiales de Natixis Investment Managers, a nommé Chris Yiannakou responsable de sa succursale londonienne, Loomis Sayles Investment Limited (LSIL). Il succède à Christine Kenny, qui retourne aux Etats-Unis au poste nouvellement créé de responsable des projets stratégiques.

Chris Yiannakou travaille chez Loomis Sayles depuis 2012, après avoir officié chez UBS Global Asset Management, Pioneer Investments et Gartmore Investment Management. Depuis 2015, il était directeur des services institutionnels pour l' Europe, le Moyen-Orient et l' Afrique, managing director et membre du conseil d' administration de LSIL. Il continuera à exercer ces fonctions.

Chris Yiannakou sera rattaché à Kevin Charleston, président et directeur général, et Maurice Leger, directeur des services institutionnels mondiaux.

Parallèlement, Valerie Miles, trader obligataire à Londres, va remplacer Christine Kenny au conseil d' administration de LSIL. Joseph Mukungu a quant à lui été promu responsable de la gestion des relations clients pour la zone EMEA.

Loomis Sayles a ouvert son bureau à Londres en 2012 afin de se développer à l' international, notamment dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Moins de dix ans plus tard, les clients EMEA représentent environ 28,3 milliards de livres d' encours.