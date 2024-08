Loomis, Sayles & Company renforce son offre

Sébastien Andre et Alexandre Boulinguez, sous la supervision d'Alessandro Pagani, continueront à gérer deux stratégies sur les ABS européens, représentant au total 215 millions d'euros (au 30 juin 2024), qui ont été transférées à Loomis Sayles dans le cadre de ce remaniement.

(AOF) - Loomis, Sayles & Company a annoncé l’élargissement de l’offre de son équipe Mortgage & Structured Finance aux asset-backed securities (ABS) européens avec la nomination des gérants de portefeuille Sébastien Andre et Alexandre Boulinguez. Ils rejoignent la branche française de Loomis Sayles (Netherlands) B.V, une filiale de Loomis Sayles, en provenance d'Ostrum Asset Management. Loomis Sayles et Ostrum sont toutes deux affiliées à Natixis Investment Managers.

