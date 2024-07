Lonza convainc au premier semestre et grimpe en Bourse

( AFP / STEFAN WERMUTH )

Le groupe suisse Lonza, un des grands fournisseurs des laboratoires pharmaceutiques, grimpait en Bourse après la publication jeudi de résultats jugés convaincants pour le premier semestre en dépit de la perte du contrat avec l'américain Moderna.

Au premier semestre, Lonza - qui fournissait des composants au groupe américain pour ses vaccins anti-Covid - a vu son bénéfice net chuter de 19,7% à 330 millions de francs suisses (346 millions d'euros), indique-t-il dans un communiqué.

Mais le repli de son chiffre d'affaires s'est limité à 0,7%, à près de 3,1 milliards de francs (3,2 milliards d'euros). Et le groupe a surpris favorablement sur sa marge opérationnelle, en légère baisse à 29,2% (contre 30% un an plus tôt), mais bien meilleure qu'attendu. Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP l'attendaient en moyenne à 27%.

"Lonza a été particulièrement convaincant au niveau de la marge", relevé Daniel Jelovcan, analyste à la Banque cantonale de Zurich, dans un commentaire boursier, notant qu'elle a été soutenu par la demande dans la division dédiée aux composants biologiques, qui générèrent les marges les plus élevées.

Cette division a vu ses ventes hors grimper de 7,3% hors effets de changes, enregistrant même une croissance à deux chiffres en excluant le manque à gagner lié au contrat avec Moderna, précise le groupe dans un communiqué.

Sa division spécialisée dans les petites molécules a de son côté enregistré une hausse 2,5% de ses ventes, compensant un repli de 6,6% dans les produits pour les thérapies cellulaires et géniques et 6,1% dans la division spécialisée dans les capsules de médicaments et ingrédients de santé.

La perte du contrat avec Moderna avait été un coup dur pour Lonza. En septembre, le groupe américain avait annoncé qu'il allait adapter la production de ses vaccins anti-Covid à la demande compte tenu du recul des infections et dit vouloir s'appuyer sur ses propres usines à l'avenir.

Lonza avait alors expliqué qu'il allait chercher à utiliser les capacités de production mise en place pour Moderna pendant la pandémie pour d'autres clients. En mars, il a même signé un accord avec le géant pharmaceutique suisse Roche pour lui racheter une usine en Californie, à Vacaville, qui doit lui permettre d'augmenter ses capacités de production aux Etats-Unis.

Lonza a confirmé ses prévisions pour 2024, disant s'attendre à ce que ses ventes stagnent, puisque la perte du contrat avec Moderna représente un manque à gagner d'environ 500 millions de francs.

A 11H49 GMT, le titre gagnait 6,85% à 558,40 francs suisses, à contre-tendance du SMI, en baisse de 1,39%.