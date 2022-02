Lonvia recrute chez Rothschild & Co

(NEWSManagers.com) - Lonvia Capital vient de recruter Aurore Curtil en tant que responsable relations partenaires et CGP. L’intéressée vient de Rothschild & Co où elle était en charge de la clientèle institutionnelle au sein du service clients de la société de gestion pendant trois ans. Elle développera et animera la clientèle « retail » en France.

Lonvia Capital est une société de gestion créée par des anciens de Groupama Asset Management et Amiral Gestion. Elle a récemment recruté Jérôme Guittet en tant que directeur du développement et associé pour la clientèle institutionnelle sur l’Europe francophone et vient également de se lancer sur le marché italien.