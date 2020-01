Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Londres veut mettre fin à l'accès automatique à ses eaux poissonneuses Reuters • 29/01/2020 à 02:57









29 janvier (Reuters) - Le gouvernement britannique a annoncé mercredi qu'un texte visant à interdire aux Européens l'accès automatique aux eaux poissonneuses du Royaume-Uni à l'issue de la période de transition post-Brexit serait présenté dans la journée au Parlement. "Un projet de loi conférant au Royaume-Uni le pouvoir de fonctionner comme un Etat côtier indépendant et de gérer ses réserves de poissons de manière durable en dehors de l'UE est présenté au Parlement aujourd'hui", dit dans un communiqué le département pour l'environnement, l'alimentation et les affaires rurales. (Kanishka Singh à Bangalore; version française Jean Terzian)

