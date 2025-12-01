 Aller au contenu principal
Londres retire son soutien financier au projet Mozambique LNG de TotalEnergies
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 16:24

L'analyste AlphaValue rapporte que le gouvernement britannique a retiré son soutien financier (d'un montant initial pouvant atteindre 1,15 milliard de dollars) à TotalEnergies pour son projet Mozambique LNG.

Ce financement, octroyé en 2020 par l'agence UK Export Finance, avait été suspendu après l'attentat de Palma en 2021, qui avait conduit à un cas de force majeure.

Le Royaume-Uni justifie désormais l'annulation définitive par des considérations de sécurité, de climat et de droits humains, estimant que le projet ne répond plus à ses intérêts nationaux. Les primes déjà versées seront remboursées.

Cette décision, saluée par plusieurs ONG, accroît les incertitudes ESG et financières entourant ce projet gazier majeur, qualifié de 'bombe à carbone' avec des émissions estimées à 4,5 milliards de tonnes de CO? sur sa durée de vie.

Le titre TotalEnergies évolue à l'équilibre à Paris dans un CAC en contraction de 0,3%.

