Londres refuse de lier au Brexit les embouteillages dans les ports britanniques

LONDRES, 11 décembre (Reuters) - Il serait faux d'attribuer au Brexit les embouteillages qui se sont formés dans les ports britanniques, a déclaré vendredi un porte-parole de Boris Johnson, le Premier ministre britannique, qui invoque une envolée de la demande pour certains produits et les perturbations liées au COVID-19. "C'est d'abord imputable à une hausse mondiale de la demande pour les biens de consommation observée cette année ainsi qu'aux perturbations des réseaux logistiques mondiaux (...) liées à la pandémie et aux difficultés que cela a engendrées dans les ports", a-t-il déclaré à la presse. Des camions se dirigeant vers le port de Douvres, dans le sud de l'Angleterre, se sont retrouvés bloqués jeudi sur des kilomètres, trois semaines avant un Brexit susceptible de se dérouler dans le chaos en l'absence d'accord entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne sur leurs relations futures. Sur ces images, on pouvait voir des files de poids-lourds s'étendre à perte de vue. Le principal embouteillage s'est formé à l'approche du terminal portuaire de Douvres mais un autre s'est aussi constitué avant l'entrée fret du tunnel sous la Manche. Des scènes semblables ont été observées de l'autre côté de la Manche, autour de Calais (Pas-de-Calais). (Elizabeth Piper version française Nicolas Delame)

