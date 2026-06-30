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Londres prêt à intervenir dans l'opération de rachat de Warner Bros par Paramount Skydance
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 15:34

Le gouvernement britannique se réserve le droit d'intervenir dans le projet de rachat de Warner Bros Discovery WBD.O par Paramount Skydance Corp PSKY.O , opération d’un montant de 110 milliards de dollars (96,6 milliards d'euros), invoquant des inquiétudes quant au pluralisme des médias en Grande-Bretagne.

Au nom de la liberté de la presse et d'une offre large de programmes à la demande, Londres ne s'interdit pas de saisir l'Autorité britannique de la concurrence, laquelle avait bloqué en 2023 l’acquisition pour 69 milliards de dollars d’Activision Blizzard, l’éditeur de "Call of Duty", par Microsoft, suscitant la fureur des deux entreprises américaines.

Il était ensuite revenu sur sa décision après que Microsoft eut modifié son projet d’acquisition.

Le rachat de Warner Bros Discovery a d'ores et déjà été validé par les États-Unis, la Chine, l'Australie, l'Allemagne, la France et l'Arabie saoudite.

La secrétaire d'Etat britannique à la Culture et aux Médias, Lisa Nandy, donne jusqu'au 6 juillet aux deux entreprises américaines pour répondre aux inquiétudes de la Grande-Bretagne.

"Je suis consciente de la nécessité de parvenir à une décision finale en temps opportun, et je ferai de mon mieux pour qu'il en soit ainsi", déclare-t-elle dans un communiqué.

Elle explique que, malgré le caractère mondial de l'opération, celle-ci aurait un impact en Grande-Bretagne. Paramount détient en effet la chaîne d'informations Channel 5, tandis que Warner possède CNN International.

Parmi les autres entreprises susceptibles d’être affectées figurent TNT Sports, Cartoon Network, Nickelodeon, ainsi que Paramount+ et HBO Max.

Une fois le délai de réponse écoulé, Lisa Nandy décidera s’il y a lieu d’émettre un avis officiel d'intervention d'intérêt public, ce qui déclencherait une saisine de l’Ofcom, l’autorité britannique de régulation des médias, et de l’Autorité de la concurrence et des marchés.

Les régulateurs disposent d’un délai maximal de 40 jours pour rendre leur rapport. Une fois les conclusions rendues, la secrétaire d'Etat décidera soit d'une validation soit d'une enquête complémentaire qui peut durer jusqu’à 24 semaines.

Si des irrégularités étaient identifiées, les deux entreprises pourraient y remédier en proposant des mesures correctives telles que des cessions ou des engagements visant à protéger l’indépendance éditoriale des médias britanniques.

Le groupe Paramount Skydance est convaincu que le rachat de Warner Bros ne pose "aucun problème en termes de pluralisme des médias au Royaume-Uni et reste confiant quant au calendrier de la transaction", a déclaré un porte-parole.

(Reportage de Muvija M et Sarah Young, Rédigé par Sam Tabahriti; Version française Matthieu Huchet, édité par Sophie Louet)

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