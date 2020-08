Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Londres préoccupé par l'afflux de bateaux de migrants venus de France Reuters • 08/08/2020 à 01:07









8 août (Reuters) - La Grande-Bretagne est préoccupée par la hausse "inacceptable" du nombre de petits bateaux traversant la Manche depuis la France et va agir pour renvoyer les migrants "illégaux", a déclaré un membre du gouvernement chargé de l'immigration dans une tribune publiée vendredi soir par The Telegraph. Chris Philp écrit dans le journal qu'il va se rendre à Paris la semaine prochaine pour discuter de la question et que Londres attend de la France qu'elle empêche les migrants de prendre la mer. La Grande-Bretagne doit aussi "intercepter" les migrants qui quittent la France et "renvoyer" ceux qui arrivent sur les côtes britanniques, ajoute-t-il. "Les Français doivent garantir que les migrants surpris en train d'essayer d'atteindre le Royaume-Uni par bateau ne peuvent pas récidiver", déclare Philp. Le journal The Times a rapporté séparément que des membres du gouvernement britannique, qui demandent des mesures plus strictes de la part de Paris, envisagent de bloquer les embarcations de migrants avant que celles-ci n'atteignent les eaux britanniques. D'après la BBC, près de 4.000 personnes ont traversé la manche cette année, à bord de plus de 300 petits bateaux. (Bhargav Acharya et Kanishka Singh à Bangalore; version française Jean Terzian)

