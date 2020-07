Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Londres lève les règles de quarantaine sur de nombreuses destinations Reuters • 10/07/2020 à 15:48









LONDRES, 10 juillet (Reuters) - La Grande-Bretagne a levé à compter de ce vendredi les mesures d'isolement obligatoire de quatorze jours imposées dans le cadre aux personnes arrivant de quelque soixante-dix pays et territoires d'outre-mer, dont la France et l'Italie. L'exemption ne concerne pas en revanche les voyageurs en provenance des pays comme le Portugal où l'épidémie de coronavirus continue de progresser. Toutefois, de nombreuses destinations populaires sont désormais sur la liste, ce qui signifie que des millions de Britanniques vont pouvoir partir en vacances d'été sans devoir s'auto-isoler à leur retour. Pour endiguer la propagation du coronavirus, les aéroports ont imposé des mesures de protection sanitaire. Les comptoirs sont équipés de panneaux de protection transparents, le port du masque est obligatoire et des lavabos et des distributeurs de gel hydroalcooliques sont accessibles en nombre. La levée de ces mesures de quarantaine s'inscrit dans une volonté de relancer les secteurs de l'aviation et des voyages, mis à l'arrêt par la pandémie. Stewart Wingate, le directeur général de l'aéroport de Gatwick, deuxième aéroport le plus fréquenté de Londres, a dit à Reuters qu'il espérait que les voyages sans quarantaine seraient étendus à d'autres destinations, notamment le Portugal. "Ce que nous aimerions voir à la fin du mois, lors de la prochaine révision, c'est également l'ouverture du marché portugais", a-t-il déclaré. "Nous nous concentrons principalement sur le marché européen car c'est ce qui nous aidera à augmenter le volume du trafic pendant l'été et à protéger autant d'emplois que possible à Gatwick cette année." (Gerhard Mey version française Elena Smirnova, édité par Henri-Pierre André)

