LONDRES JUGE QUE LE CONTEXTE AUTOUR DE HUAWEI A CHANGÉ LONDRES (Reuters) - Le contexte entourant la participation de Huawei au déploiement de la cinquième génération de téléphonie mobile (5G) en Grande-Bretagne a changé avec la décision des Etats-Unis de restreindre les ventes de semi-conducteurs au groupe chinois, a déclaré mardi le ministre britannique de l'Environnement. "De toute évidence, le contexte a légèrement changé avec certaines des sanctions imposées par les Etats-Unis", a dit George Eustice sur Sky News en réponse à des questions sur Huawei. "Dans le cadre de l'examen de notre propre sécurité, il est évident que nous devons garder à l'esprit les conséquences de telles actions", a-t-il ajouté. George Eustice a cependant refusé de s'exprimer sur le délai qu'il faudrait pour retirer les équipements de Huawei du réseau 5G, précisant que le secrétaire d'Etat aux médias, Oliver Dowden, annoncerait des détails ultérieurement. Le conseil national de sécurité (CNS), présidé par le Premier ministre Boris Johnson, doit se réunir mardi pour discuter de la participation du groupe chinois au déploiement de la 5G en Grande-Bretagne, avant l'annonce d'une décision à la Chambre des communes. Le gouvernement britannique craint que les sanctions américaines puissent avoir un impact sur la fiabilité des équipement du constructeur chinois. Interrogé sur la possibilité qu'il utilise un jour un téléphone fabriqué par Huawei, George Eustice a répondu: "Probablement pas car j'apprécie, j'aime bien celui que j'ai". Il a dit avoir toujours utilisé un téléphone Samsung. (Guy Faulconbridge, version française Kate Entringer, édité par Bertrand Boucey)

