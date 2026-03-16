Londres et Berlin travaillent sur un missile de frappe profonde de nouvelle génération
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 17:29
Le ministère britannique de la Défense annonce des avancées dans le programme conjoint avec l'Allemagne visant à développer des missiles "Deep Precision Strike" capables d'atteindre des cibles à plus de 2 000 kilomètres. Le projet a été discuté à Berlin lors d'une réunion entre le ministre britannique chargé de la préparation et de l'industrie de défense, Luke Pollard, et le secrétaire d'État allemand à l'armement et à l'innovation, Jens Plötner.
Ce programme doit aboutir à une famille d'armes comprenant des missiles de croisière furtifs et des systèmes hypersoniques, dont l'entrée en service est envisagée dans les années 2030. Initialement axé sur des capacités terrestres, il doit également explorer des applications aériennes et navales afin d'offrir une plus grande flexibilité opérationnelle et une dissuasion à longue portée
Cette coopération s'inscrit dans le cadre de l'accord "Trinity House" signé par Londres et Berlin en octobre 2024 et reste ouverte à d'autres partenaires.
Londres souligne par ailleurs une hausse durable de ses dépenses militaires, visant 2,6% du produit intérieur brut (PIB) à partir de 2027.
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