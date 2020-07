Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Londres enclin à renforcer ses relations avec Ryad en matière de défense-SPA Reuters • 08/07/2020 à 05:20









LE CAIRE, 8 juillet (Reuters) - Le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, a déclaré que son pays était enclin à accroître ses relations avec l'Arabie saoudite en matière de défense, particulièrement pour les exportations de matériel militaire, a rapporté mercredi l'agence de presse officielle saoudienne SPA. Au cours d'un entretien avec le prince Khalid ben Salman, ministre adjoint saoudien à la Défense, Ben Wallace a aussi dit qu'il appréciait le rôle de l'Arabie saoudite dans la lutte contre les menaces à la stabilité dans la région, dont la protection de la liberté de navigation, a indiqué SPA. (Hesham Abdul Khalek; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.