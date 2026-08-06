Londres autorise le rachat de Warner Bros par Paramount Skydance

Les autorités britanniques ont donné jeudi leur feu vert à l'acquisition de Warner Bros Discovery (WBD) WBD.O par Paramount Skydance PSKY.O , une opération évaluée à 110 milliards de dollars (95,30 milliards d'euros).

Le gouvernement a également déclaré qu’il n’interviendrait pas dans cette transaction au titre de l’intérêt public, après que Paramount Skydance a renforcé ses engagements concernant l’offre de programmes et la fourniture d’informations au Royaume-Uni.

Londres avait déclaré à la fin juin se réserver le droit d'intervenir dans le projet de rachat de WBD au nom de la liberté de la presse et d'une offre large de programmes à la demande, une annonce qui avait suscité la fureur des deux entreprises américaines.

(Yadarisa Shabong et Paul Sandle, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)