Lombard Odier sélectionne un fonds d'Atlas Impact Partners

Le véhicule, dénommé PrivilEdge - Atlas Impact Fund, est un fonds long/short géré par David Lowish et David Castricone. Il couvre des thématiques d'innovation, de rupture et d' impact, conformes aux Objectifs de développement durable des Nations unies. Les positions longues se feront dans des sociétés apportant des solutions dans les secteurs de la protection de l' environnement, de la modernisation des infrastructures, des solutions d' ' alimentation durable, de la promotion d' un mode de vie sain et de la numérisation à impact positif. Les positions courtes seront prises sur des sociétés aggravant ces problèmes.