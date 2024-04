Lombard Odier s’associe à Robeco pour lancer un nouveau fonds PrivilEdge

(AOF) - La Banque Lombard Odier & Cie SA étend sa gamme des fonds proposés sur sa plateforme de fonds d’architecture ouverte PrivilEdge, en y ajoutant le fonds PrivilEdge – Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced. L’objectif du fonds est d’offrir aux investisseurs des rendements réguliers sur les actions des marchés émergents, en appliquant une philosophie d’investissement factorielle rigoureuse.

Il utilise une approche quantitative pour définir un univers d'investissement initial de plus de 2500 actions des marchés émergents et constituer un portefeuille diversifié et liquide de 350 à 400 titres. La sélection des titres s'appuie sur un processus discipliné qui prend en compte différentes caractéristiques clés : valorisation, momentum, qualité, signaux à court terme et recherches des analystes.

Le fonds cherche à neutraliser les biais macroéconomiques et stylistiques et à générer de l'alpha de manière régulière.

A fin mars, la plateforme PrivilEdge comptait plus de 4,7 milliards de francs suisses d'actifs répartis entre 32 fonds.