Lombard Odier recrute une ancienne directrice produits de BNP Paribas Banque Privée

(NEWSManagers.com) - Manuela Maccia, qui occupait jusqu'ici le poste de directrice des investissements chez BNL BNP Paribas, vient de rejoindre la branche italienne de Lombard Odier comme responsable de l'offre produits et gestionnaire de portefeuille senior pour l'Italie.

L'intéressée a passé plus de vingt ans chez BNP Paribas, et notamment en France, où elle fut directrice produits et services pour la banque privée jusqu'en 2020.