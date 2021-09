Lombard Odier nomme une responsable de sa banque privée en Italie

(NEWSManagers.com) - Le groupe financier suisse Lombard Odier a nommé Alberica Brivio Sforza en qualité de managing director pour son activité de banque privée en Italie. L'intéressée a pris ses fonctions le 14 septembre et est rattachée à Stephen Kamp, responsable des clients privés pour l'Europe du Sud et l'Amérique latine.

Alberica Brivio Sforza a été par le passé responsable des relations avec les clients fortunés dans la branche italienne de gestion de fortune de BNP Paribas. Elle a également occupé les postes de responsable de l'activité et de la stratégie de Julius Baer Italia et de managing director pour la gestion de fortune de JP Morgan à Milan. Alberica Brivio Sforza a par ailleurs été impliquée dans le développement du groupe de private equity londonien Sator, du fonds de capital-investissement Antfactory et du hedge fund Longview Partners.