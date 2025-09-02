 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lombard Odier IM se renforce dans l'investissement durable en rachetant Ownership Capital
information fournie par AOF 02/09/2025 à 12:09

(AOF) - Lombard Odier Investment Managers (LOIM) a annoncé l’acquisition d’Ownership Capital. L’opération permettra à la société de gestion d’actifs institutionnels du groupe Lombard Odier de faire croître les actifs sous gestion dédiés à la durabilité à plus de 10 milliards de dollars. Ownership Capital est une société de gestion néerlandaise spécialisée dans les investissements à long terme.

" Son approche d'investissement repose sur l'analyse approfondie des facteurs de durabilité matériels et sur une approche d'actionnariat actif afin d'induire des améliorations tant sur les plans corporate que durable, visant à générer des performances supérieures sur le long terme. " détaille Lombard Odier IM.

La stratégie a été conçue en 2008, et l'équipe d'investissement est dirigée par Otto van Buul.

" Cette transaction illustre l'engagement continu et constant de LOIM envers le domaine en pleine expansion et différencié de l'investissement durable, ainsi que son rôle majeur en tant qu'acteur clé et consolidateur sur le marché. "souligne la société dans son communiqué.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

