Lombard Odier IM se renforce dans l'investissement durable en rachetant Ownership Capital

(AOF) - Lombard Odier Investment Managers (LOIM) a annoncé l’acquisition d’Ownership Capital. L’opération permettra à la société de gestion d’actifs institutionnels du groupe Lombard Odier de faire croître les actifs sous gestion dédiés à la durabilité à plus de 10 milliards de dollars. Ownership Capital est une société de gestion néerlandaise spécialisée dans les investissements à long terme.

" Son approche d'investissement repose sur l'analyse approfondie des facteurs de durabilité matériels et sur une approche d'actionnariat actif afin d'induire des améliorations tant sur les plans corporate que durable, visant à générer des performances supérieures sur le long terme. " détaille Lombard Odier IM.

La stratégie a été conçue en 2008, et l'équipe d'investissement est dirigée par Otto van Buul.

" Cette transaction illustre l'engagement continu et constant de LOIM envers le domaine en pleine expansion et différencié de l'investissement durable, ainsi que son rôle majeur en tant qu'acteur clé et consolidateur sur le marché. "souligne la société dans son communiqué.