Lombard Odier IM : lancement de la stratégie Future Electrification

(AOF) - Lombard Odier Investment Managers a annoncé ce jour le lancement de sa stratégie Future Electrification. Cette stratégie gérée de manière active vise à saisir les opportunités associées aux nouvelles sources de revenus dans le domaine de l’électrification, au gré de la transition du système énergétique mondial vers un modèle électrifié, décentralisé, propre et efficient.

La stratégie Future Electrification applique un processus de sélection de titres à forte conviction afin de créer un portefeuille composé de 40 à 50 actions mondiales, avec une préférence pour les entreprises de haute qualité dotées de modèles financiers et de pratiques commerciales durables.

Elle recherche des modèles d'affaires soutenant la demande (y compris l'électrification propre et l'amélioration de l'efficacité des bâtiments, des transports…), l'offre (l'approvisionnement énergétique mondial doit être entièrement décarbonisé, en passant des combustibles fossiles à des sources d'énergie renouvelables et les facilitateurs (y compris le matériel, les logiciels et les matières premières nécessaires pour permettre et accélérer le rythme de la transition).