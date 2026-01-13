LOIM recrute un responsable des ventes pour la Suisse

Lombard Odier Investment Managers, la société de gestion d’actifs institutionnels du Groupe Lombard Odier, vient de recruter Jenö Szabo en tant que responsable des ventes pour la Suisse. Basé à Zurich, il est rattaché à Bettina Ducat, co-responsable de Lombard Odier Investment Managers.

Jenö Szabo, qui a rejoint Lombard Odier Investment Managers en décembre 2025, est responsable du développement de l’offre de distribution de la société à Genève et Zurich, de consolider les partenariats et de proposer des solutions adaptées aux besoins des clients institutionnels et wholesale de Lombard Odier.

Avant de rejoindre LOIM, Jenö Szabo a été actif en tant que business developer et relationship manager durant plus de treize ans auprès de Capital Group, puis managing director chez Wellington Management durant douze ans, où il était en charge des relations clients et du développement commercial. Jenö Szabo a également occupé les fonctions de CEO de Wellington à Zurich et de vice-président du conseil d’administration.