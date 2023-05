LOIM lance une stratégie sur l’électrification de l’économie

- Lombard Odier Investment Managers vient de lancer une stratégie Future Electrification, sur le thème de la transition du système énergétique vers un modèle électrifié. Gérée activement, cette stratégie repose sur un processus de sélection de 40 à 50 actions mondiales.Trois axes de l’électrification de l’économie sont privilégiés, explique un communiqué : la demande, l’offre et les facilitateurs. La demande comprend l’électrification propre et l’amélioration de l’efficacité des bâtiments, des transports, de l’industrie et des processus de production, parallèlement à l’évolution des modes de consommation. L’offre concerne le fait que l’approvisionnement énergétique mondial doit être entièrement décarbonisé, en passant des combustibles fossiles à des sources d’énergie renouvelables. Enfin, les facilitateurs incluent le matériel, les logiciels et les matières premières nécessaires pour permettre et accélérer le rythme de la transition.La stratégie est gérée par Paul Udall, gérant de portefeuille principal, qui possède plus de vingt ans d’expérience. Paul Udall est assisté par Peter Burke-Smith, Junior Portfolio Manager, ainsi que par les équipes de recherche et d’investissement en matière de soutenabilité de LOIM. Future Electrification est le dernier élément de la franchise CLIC de Lombard Odier soutenant la transition vers le « net-zéro » .« L’électrification est désormais plus qu’une tendance émergente dans la course contre le changement climatique. L’importance croissante des véhicules électriques, de l’énergie solaire et des pompes à chaleur montre à quel point l’électrification se déploie dans l’ensemble des secteurs d’activités à travers le monde », commente Paul Udall. « Etant vouée à constituer la solution la plus immédiate et la plus efficace aux crises du climat et de la sécurité énergétique, notre stratégie Future Electrification tirera parti du soutien croissant des politiques et des industriels à la transition du système énergétique vers un modèle électrifié, tout en exploitant les sources de profit qui en découlent », poursuit-il.

Laurence Marchal