LOIM installe Samira Sadik à la tête de la distribution en Suisse

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) vient de promouvoir Samira Sadik au poste de directrice de la distribution en Suisse. Cela s’inscrit dans le cadre de son plan stratégique visant à accroître sa part de marché domestique suisse dans toutes les classes d’actifs.

Samira Sadik travaille chez LOIM depuis 2017. Elle y est arrivée pour diriger la distribution en Suisse romande et a mis en place « une équipe solide avec des résultats constants », selon un communiqué. Avant de rejoindre LOIM, Samira Sadik a passé près de dix ans à la Banque Syz / Oyster Funds, dirigeant les activités en Suisse romande, au Luxembourg et en Belgique et supervisant la stratégie grands comptes.

Dans ses nouvelles fonctions, Samira Sadik pilotera le développement commercial et le service à la clientèle pour le segment des clients wholesale en Suisse romande, allemande et italienne. Basée à Genève, elle sera rattachée à Jasbir Nizar, directrice générale pour le Royaume-Uni et responsable mondiale du développement commercial chez LOIM.

Cette promotion intervient peu de temps après celle d’Aude Dhuivonroux au poste de directrice de LOIM en France , également sous la direction de Jasbir Nizar.

Tout récemment aussi, Bettina Ducat a rejoint Lombard Odier Investment Managers en tant que co-responsable, aux côtés de Jean-Pascal Porcherot, associé-gérant. L’ex-directrice générale de LFDE est basée à Genève.

Laurence Marchal