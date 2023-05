Logitech: une nouvelle gamme de périphériques 'intelligents' information fournie par Cercle Finance • 31/05/2023 à 14:13

(CercleFinance.com) - Logitech a dévoilé mercredi de nouveaux périphériques dotés de fonctionnalités 'intelligentes' permettant notamment d'automatiser les tâches les plus répétitives.



Ces nouveaux claviers et souris - qui font partie de la série haut de gamme 'Master' conçue pour les utilisateurs intensifs - permettent d'automatiser plusieurs actions à l'aide d'une seule touche et de rationaliser le flux de travail.



Des paramètres prédéfinis et personnalisables sont inclus afin d'aider les utilisateurs à automatiser les tâches les plus courantes afin de pouvoir se dégager du temps sur d'autres actions plus prioritaires.



Cette nouvelle gamme comprend notamment le Combo MX Keys S - qui intègre un clavier, une souris et un repose-poignet, équipé d'un rétroéclairage intelligent, de clics silencieux, et d'une souris adapté à toutes les surfaces, y compris le verre.



Disponible à partir du mois prochain, cet ensemble - fabriqué en partie avec du plastique recyclé provenant d'appareils électroniques en fin de vie - sera commercialisé à un prix de 219,99 euros.



Le prix de vente conseillé pour le clavier MX Keys S commercialisé seul est de 129,99 euros, tandis que la souris MX Anywhere 3S est proposé à 99,99 euros.