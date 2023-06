Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Logitech: nouveau programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 22/06/2023 à 13:28









(CercleFinance.com) - Logitech International a annoncé mercredi soir que son conseil d'administration a approuvé un nouveau programme de rachat d'actions de trois ans qui permettra à la société d'utiliser jusqu'à un milliard de dollars pour racheter ses propres titres.



Ce programme de rachat d'actions devrait débuter en juillet, après son approbation par la Commission des OPA suisse et l'expiration du programme de rachat d'actions 2020 du groupe de matériel informatique.



'Ce nouveau programme démontre notre engagement continu à retourner régulièrement des liquidités aux actionnaires', explique Logitech, rappelant que son conseil d'administration a aussi décidé d'une hausse de dividende le mois dernier.





