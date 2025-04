Logitech: les objectifs pour l'exercice 2025/2026 retirés information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 11:36









(CercleFinance.com) - Logitech a confirmé jeudi soir ses objectifs pour l'exercice 2024/2025, mais retiré ses prévisions pour son nouvel exercice 2025/2026 afin de s'adapter à l'incertitude liée au contexte commercial actuel.



Pour l'exercice 2024/2025 qui s'est clôturé fin mars, le fabricant d'accessoires technologiques prévoit toujours une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 6,2% et 7,1%, hors impact des changes.



Le groupe américano-suisse a également maintenu son objectif de résultat opérationnel non-GAAP, toujours anticipé de 755 à 770 millions de dollars sur l'exercice.



Logitech a cependant décidé de retirer ses estimations précédemment communiquées au titre de l'exercice en cours au vu de l'incertitude persistante entourant les questions commerciales.



La société avait auparavant déclaré tabler sur une hausse de son chiffre d'affaires comprise entre 1% et 5% à taux e changes constants, pour un résultat opérationnel vu entre 720 et 780 millions de dollars.



'Cette annonce, peu surprenante au regard du modèle économique du groupe (sourcing asiatique pour des produits vendus essentiellement aux USA), devrait concrétiser les inquiétudes entourant la valeur qui s'est repliée de 23% depuis début avril', réagissent les analystes d'AllInvest Securities.



Le titre perdait encore près de 3% vendredi à la Bourse de Zurich suite à ces annonces.





