Logitech: le titre s'envole, 4e trimestre meilleur que prévu

(CercleFinance.com) - Le titre Logitech bondit de plus de 9% mardi en fin de matinée et signe de loin la plus forte hausse de l'indice STOXX 600, les investisseurs saluant des résultats trimestriels bien supérieurs aux attentes.



Le fabricant suisse d'accessoires technologiques a fait état ce matin d'un bénéfice opérationnel hors éléments exceptionnels en hausse de 93% à 159 million de dollars pour le quatrième trimestre de son exercice décalé, clos fin mars.



A titre de comparaison, les analystes n'attendaient qu'un résultat d'exploitation de 107 millions.



A 1,01 milliard de dollars, son chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 5% à taux de changes constants, dépassant là encore le consensus établi à 953 millions.



Le groupe suisse a par ailleurs dévoilé ses objectifs financiers pour le nouvel exercice 2024/2025, visant une croissance de 0% à 2% de ses ventes à changes constants pour un résultat opérationnel compris entre 685 et 715 millions de dollars hors exceptionnels.



D'après les analystes de Stifel, ces objectifs annuels s'avèrent, une nouvelle fois, supérieurs aux attentes du marché.





