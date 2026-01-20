 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Logitech lanterne rouge du SMI à Zurich, Morgan Stanley plus pessimiste
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 14:47

L'action Logitech accuse mardi la plus forte baisse de l'indice SMI de la Bourse de Zurich alors que Morgan Stanley dit s'inquiéter dans une note des perspectives du marché des PC et des accessoires pour jeux vidéo, qu'il s'attend à voir se contracter cette année.

Le titre, également affecté par les inquiétudes entourant le retour des tensions commerciales entre les Etats-Unis et l'Europe, perd actuellement 4,9% pour revenir à des plus bas depuis juillet 2024.

Dans une étude consacrée au secteur des matériels technologiques, Morgan Stanley fait remarquer que plus de 80% du chiffre d'affaires du groupe dépend des ventes d'ordinateurs portables et de PC "gaming", un secteur sur lequel le courtier affiche une vision plus prudente, avec des volumes d'ordinateurs vendus vus en baisse de 5% en 2026 par rapport à l'année précédente.

Dans ce contexte, le broker s'attend à ce que le chiffre d'affaires de Logitech diminue en 2027, alors que le consensus des analystes prévoit au contraire une croissance de 4%.

Le courtier fait par ailleurs valoir que lorsque Logitech se trouve dans une phase de baisse de chiffre d'affaires, le marché valorise généralement l'action moins cher qu'en période de croissance, ce qui le conduit à considérer qu'un multiple de valorisation plus bas (environ 16,5 fois les bénéfices) est aujourd'hui plus réaliste.

Estimant que le potentiel de gain ne compense pas le risque, MS dégrade son conseil sur le titre de "pondérer en ligne" à "sous-pondérer" avec un objectif de cours ramené de 107 à 89 dollars.

Alors que Logitech publiera ses résultats trimestriels le mardi 27 janvier, les analystes de Deutsche Bank ont, eux, abaissé leur cible sur le titre de 90 à 80 francs suisses, tout en maintenant leur recommandation "conserver".

Valeurs associées

LOGITECH INTL
71,580 CHF Swiss EBS Stocks -5,49%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank