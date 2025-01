Logitech: la croissance se poursuit, objectifs relevés information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 10:36









(CercleFinance.com) - Logitech bondit de 7% mercredi en Bourse de Zurich après avoir enregistré un quatrième trimestre consécutif de croissance de ses ventes, une performance qui lui permet de se montrer plus optimiste pour l'exercice en cours.



Le fabricant d'accessoires technologiques a fait état d'un chiffre d'affaires de 1,34 milliard de dollars pour son troisième trimestre décalé, clos à la fin du mois de décembre.



Cela correspond à une hausse de 7% en données publiées et de 6% à taux de changes constants par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.



Le consensus visait, à titre de comparaison, un chiffre de 1,23 milliard.



Cette croissance s'est accompagnée d'une amélioration de son bénéfice opérationnel hors éléments exceptionnels (non-GAAP) qui s'est accru de 7% à 266 millions de dollars, au-delà des 229 millions visés par les analystes.



Après ses performances supérieures aux attentes, Logitech a relevé sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice qui se clôturera fin mars, désormais attendue entre 6,2% et 7,1% hors impact des changes, contre de 2% à 4% auparavant.



Le groupe suisse a également revu à la hausse son objectif de résultat opérationnel non-GAAP, maintenant anticipé entre 755 et 770 millions de dollars sur l'exercice, et non plus de seulement 720 à 750 millions.



L'action du fabricant de souris, de claviers et d'écouteurs gagnait près de 7% mercredi matin dans la foulée de cette publication. Elle a déjà pris 18% depuis le début de l'année et affiche un gain de 12% sur les 12 derniers mois.





