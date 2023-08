Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Logitech: des nouveautés visioconférence pour la rentrée information fournie par Cercle Finance • 22/08/2023 à 12:18









(CercleFinance.com) - Logitech a annoncé mardi le lancement, en perspective de la rentrée, de toute une série de nouveautés dédiées à la visioconférence et censées favoriser l'immersion dans les réunions.



Le fabricant suisse d'accessoires numériques prévoit de commercialiser à compter du mois de septembre une caméra de centre de table optimisée par l'IA baptisée 'Logitech Sight' qu'il proposera à partir de 2399 euros.



Le groupe de Lausanne compte également mettre sur le marché, le 'Logi Dock Flex', une solution de réservation de bureau pour faciliter la gestion des espaces de travail partagés, à un prix commençant à 849 euros.



La barre 'Rally Bar Huddle' dotée de la technologie 4K et de l'IA doit, elle, permettre une captation sonore performante dans les visioconférences immersives dans les petites salles de réunion, pour un prix démarrant à 1999 euros.



Le panneau de planification 'Tap Scheduler' conçu spécialement pour les salles de réunion, doit lui faciliter les réservations d'espace pour les visioconférences et les réunions en présentiel (799 euros).



Enfin, la caméra 'Scribe' permet de suivre en temps réel, via une visioconférence, les notes prises sur un tableau blanc (en classe ou en salle de réunion), avec une IA intégrée (intervenant masqué, optimisation du contenu, détection des post-it), à partir de 1299 euros.





