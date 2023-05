Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Logitech: dans le rouge avec une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 03/05/2023 à 14:00









(CercleFinance.com) - Logitech recule de plus de 1% à Zurich, pénalisé par des propos d'UBS qui dégrade sa recommandation de 'neutre' à 'vente', avec un objectif de cours abaissé de 57 à 43 francs suisses, sur le titre du fournisseur de matériel informatique.



Dans le résumé de sa note de recherche, le broker se dit 'en dessous des objectifs à moyen terme de la société et des consensus pour les exercices 2025-26', et estime que 'la technologie et la concurrence pourraient être à un point d'inflexion'.





Valeurs associées LOGITECH INTL Swiss EBS Stocks -1.99%