Logitech: acquisition du finlandais Loupedeck

(CercleFinance.com) - Logitech a annoncé mardi l'acquisition de Loupedeck, un fabricant finlandais de consoles de mixage et de panneaux de contrôle pour les streamers, les créateurs de contenus et les spécialistes des jeux vidéo.



Le groupe suisse explique que le rachat de Loupedeck va lui permettre de renforcer sa capacité à proposer des outils 'premium' à destination des professionnels de la création.



Dans un communiqué, Logitech souligne que les produits et les logiciels de Loupedeck sont très appréciés de la communauté des développeurs, un segment sur lequel il entend justement se développer.



Le fabricant d'accessoires numériques n'a pas dévoilé les termes de l'acquisition, mais indique que son montant n'est 'pas significatif' au niveau de ses états financiers.



L'action Logitech s'inscrivait en hausse de 0,7% mardi matin à la Bourse de Zurich suite à cette annonce.





Valeurs associées LOGITECH INTL Swiss EBS Stocks +0.77%