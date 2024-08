Logic Instrument vise un Ebit record pour l'année 2024

(AOF) - Le groupe Logic Instrument réalise un chiffre d'affaires de 14,6 millions d'euros sur le premier semestre 2024 contre 7,2 millions d'euros pour le premier semestre 2023. Il est en forte hausse de 104%. Cette performance provient de l'intégration réussie de la société Elexo au sein du groupe Logic Instrument. La marge brute à 3,6millions d'euros est en augmentation de 77%. Le résultat opérationnel progresse de manière significative à 1million d'euros sur ce semestre. Le résultat net consolidé ressort à 0,8 million d'euros.

La société entend continuer à enrichir son portefeuille de produits autour des solutions mobiles destinées au segment Défense et Conditions Extrêmes mais aussi élargir sa base de clients grands comptes en recrutant des experts métiers.

Elle étudie différents scénarii de réindustrialisation sur le territoire français comme la technologie Tempest pour la sécurité des solutions mobiles auprès de la défense.

Logic Instrument est concentrée pour dépasser 32 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 et délivrer un Ebit record. La société est à l'écoute des opportunités de croissance externe dans les métiers connexes à ses expertises qui pourraient l'amener à atteindre potentiellement 50 millions d'euros de chiffre d'affaires dès l'année 2025.

Nouveau recul historique des ventes d'ordinateurs

Après avoir déjà subi un fort recul l'an passé, le marché est confronté à une demande qui demeure faible. L'offre pâtit d'un excès de stocks, qui impacte les prix. Selon le cabinet IDC, les ventes de PC ont encore reculé de 29% au premier trimestre, pour tomber à moins de 57 millions d''unités. C'est bien moins que les 59,2 millions d'appareils vendus sur la même période en 2019, avant le Covid. La demande est en retrait pour les particuliers comme les entreprises, qui se sont équipés avec l'essor du télétravail. La hausse continue des taux d'intérêt aux Etats-Unis et en Europe, et son impact sur l'inflation, est également pénalisante. Parmi les leaders du marché, Lenovo, Dell et Asus ont affiché des baisses de volumes de plus de 30 %. HP a enregistré des ventes en recul de 24 %. Apple a affronté la plus forte chute, avec des ventes qui se sont effondrées de plus de 40% sur un an. Le groupe californien pourrait pâtir de son positionnement plutôt haut de gamme.